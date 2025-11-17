フルハシＥＰＯがこの日の取引終了後、３０万株の立会外分売を実施すると発表した。株式の流動性の向上及び株式の分布状況の改善を図るとともに、より多くの株主に株主優待の獲得機会を提供するのが狙い。分売予定期間は１１月２５～２７日で、分売値段は分売実施日の前営業日の終値もしくは最終気配値を基準として決定する予定。なお、買付申込数量の限度は１人につき３０００株（売買単位１００株）としている。 出所