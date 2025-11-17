ワイエイシイホールディングスは１７日の取引終了後、子会社のワイエイシイバイオが産業技術総合研究所（産総研）と「多粒子格納型デジタルイムノアッセイ（ＭＣＤＩＡ）」を用いたノロウイルス検知装置に関する共同研究契約を締結したと発表した。ノロウイルスの現在主流の検査方法「リアルタイムＰＣＲ法」は信頼性が高いものの、専門設備や高度な操作が必要で検査機関での実施が前提になり、結果が出るまで時間がかかる