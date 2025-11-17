ＰＲＩＳＭＢｉｏＬａｂが高い。同社は前週末１４日の取引終了後、小野薬品工業との創薬提携において初回マイルストーンを達成し、一時金を受領することが確定したと発表。これを材料視した買いが入った。ＰＲＩＳＭバはタンパク質／タンパク質間相互作用を標的とした同社独自の低分子によるペプチド模倣技術を用いて、小野薬が提案する創薬標的に対して両社共同で臨床候補化合物を創製する共同研究プロジェクトを展開。