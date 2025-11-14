グリッドが後場に上げ幅を急拡大した。同社は１４日の午前１１時半ごろ、２６年６月期第１四半期（７～９月）の単独決算を発表。売上高は前年同期比３４．５％増の６億２００万円、営業利益は同２．９倍の１億１４００万円、最終利益は同３．２倍の７９００万円となった。３割の増収と、大幅増益で着地したことを受け、見直し買いが入った。電力向けで需給計画や優先給電指令などのプロジェクトが進展。鉄道の配車・修繕計