児玉化学工業が全体地合い悪に逆行、寄り付き大口の買い注文に商いが成立せず気配値でのスタートとなった。ここジリ高歩調にあったが、きょうはサポートラインの５日移動平均線をマドを開けて一気に上放れる形となっている。プラスチック成形加工メーカーで、自動車やトラックの内外装部品などのＯＥＭメーカーとしても高い競争力を有するが、金属加工会社買収などに伴う業容拡大効果でトッ