午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１４２７、値下がり銘柄数は１６１、変わらずは２０銘柄だった。業種別では３３業種中３１業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、食料、医薬品、鉱業、石油・石炭、銀行など。値下がりは金属製品、情報・通信のみ。 出所：MINKABU PRESS