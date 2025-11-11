・ホープが大幅高、上期業績は赤字予想から一転黒字で着地へ ・イノテックが大幅続伸し年初来高値、上限１０．７％の自社株買いと今期最終益予想引き上げを発表 ・キオクシアが最高値圏突き進む、ＡＩデータセンター向けＮＡＮＤメモリー特需が株高思惑に ・エスケーエレ大幅高、２６年９月期営業益予想１９％増で２２円増配へ ・アイスタイルが３連騰、第１四半期は香港旗艦店のオープン