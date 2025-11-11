◎１１日前場の主要ヘッドライン
・ホープが大幅高、上期業績は赤字予想から一転黒字で着地へ
・イノテックが大幅続伸し年初来高値、上限１０．７％の自社株買いと今期最終益予想引き上げを発表
・キオクシアが最高値圏突き進む、ＡＩデータセンター向けＮＡＮＤメモリー特需が株高思惑に
・エスケーエレ大幅高、２６年９月期営業益予想１９％増で２２円増配へ
・アイスタイルが３連騰、第１四半期は香港旗艦店のオープン前費用吸収し大幅営業増益
・山一電機の上げ足鮮烈、フィジカルＡＩ関連市場の立ち上がりでロボット向けコネクターソリューションに期待
・プロネクサスは大幅３日続伸、１００万株を上限とする自社株買いと上期決算の通期計画超過を好感
・カーバイド大幅続伸、第２四半期営業益６６％増で通期計画進捗率６３％
・ディーエヌエが急反騰、９月中間期営業益は４．５倍で通期計画のレンジ上限に迫る
・ブラザーがカイ気配でもみ合い上放れ、今３月期最終利益大幅増額で４期ぶり過去最高更新へ
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
