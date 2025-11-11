・ホープが大幅高、上期業績は赤字予想から一転黒字で着地へ

・イノテックが大幅続伸し年初来高値、上限１０．７％の自社株買いと今期最終益予想引き上げを発表

・キオクシアが最高値圏突き進む、ＡＩデータセンター向けＮＡＮＤメモリー特需が株高思惑に

・エスケーエレ大幅高、２６年９月期営業益予想１９％増で２２円増配へ

・アイスタイルが３連騰、第１四半期は香港旗艦店のオープン前費用吸収し大幅営業増益

・山一電機の上げ足鮮烈、フィジカルＡＩ関連市場の立ち上がりでロボット向けコネクターソリューションに期待

・プロネクサスは大幅３日続伸、１００万株を上限とする自社株買いと上期決算の通期計画超過を好感

・カーバイド大幅続伸、第２四半期営業益６６％増で通期計画進捗率６３％

・ディーエヌエが急反騰、９月中間期営業益は４．５倍で通期計画のレンジ上限に迫る

・ブラザーがカイ気配でもみ合い上放れ、今３月期最終利益大幅増額で４期ぶり過去最高更新へ



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS