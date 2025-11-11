シャオミ・ジャパンは、「Xiaomi ブラックフライデー 2025」を開催する。期間は11月21日～12月1日。スマートフォンやウェアラブル製品などが最大51％割引となる。 主な対象製品として、ライカカメラ共同開発のクアッドカメラシステムを搭載したスマートフォン「Xiaomi 15 Ultra」16GB＋1TBモデルが、20％割引の15万9840円、「Xiaomi 15」12GB＋512GBモデルが、30％割引の9万6699円となる。