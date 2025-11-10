元NHK解説委員でジャーナリストの岩田明子氏が自身のInstagramを更新。55歳のセーラー服ショットが話題を呼んでいる。「その写真が公開されたのは11月6日。岩田さんは『本日、旬感LIVEとれたてっ!で、黒田有さんとのコラボ企画「黒ちゃん＆岩ちゃんなつかしニュース喫茶」が放送されます』と投稿。同日オンエアされた『旬感LIVEとれたてっ！』（フジテレビ系）の企画でセーラー服に変身していることを宣伝していました」（芸能記