山本由伸（27）がワールドシリーズMVPなら、大谷翔平（31）はリーグ優勝決定シリーズMVP。佐々木朗希（24）は抑えとしてプレーオフ9試合に登板して3セーブ、防御率0.84。日本人3選手の活躍なくして、ドジャースのワールドシリーズ連覇はあり得なかった。巨人・岡本和真が狙う「30億円」の上積み…侍ジャパン辞退者続出の中で鼻息荒くこのオフ、ポスティングシステムで海を渡る村上宗隆（25=ヤクルト）と岡本和真（29=巨人）や