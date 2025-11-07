大分県別府市で3年前に発生したひき逃げ殺傷事件で、逃走した八田容疑者の手がかりを探すため、県警が海の堆積物を調べていることがわかりました。 【写真を見る】八田與一容疑者の手がかり求め、別府湾の海底堆積物を調査情報提供は1万1500件超 2022年6月、別府市でバイク2台に軽乗用車が追突し大学生1人が死亡、1人がけがをしました。 警察は現場から逃走した八田與一容疑者（29）を殺人などの疑いで重要指名手配しています