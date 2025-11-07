ミズノは後場に入り切り返し急。年初来高値を更新している。７日午後１時ごろ、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表した。売上高が１２６５億８００万円（前年同期比５．８％増）、営業利益が１２０億１１００万円（同７．７％増）、最終利益が９８億７６００万円（同２２．０％増）だった。特に７～９月期の最終利益は４９億９６００万円（同６８．７％増）との計算になり、好業績を評価した買