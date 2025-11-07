日清紡ホールディングスは後場に入って切り返し、年初来高値を更新した。同社はきょう午前１１時３０分ごろ、２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比４．８倍の１８８億６８００万円となり、通期計画の１９７億円に対する進捗率は９５．８％となった。 売上高は同４．２％増の３６４５億６８００万円で着地。マイクロデバイス事業が苦戦した半面、無線・通信事業や不