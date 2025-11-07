「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の７日午前１１時現在で、名村造船所が「売り予想数上昇」で１位となっている。 この日の東京株式市場で名村造は５日続落。日米における造船能力の強化方針が追い風として意識され、ここのところ株価は上昇基調を強めてきた。ただ、足もとは高値警戒感から利益確定売りが先行する形に。同社は今期減益予想であり、第１四半期時点の実績も大幅減益で着地している