ケイファーマが急伸。同社は６日の取引終了後、アルフレッサホールディングス子会社のアルフレッサと業務提携に関する基本契約を締結したと発表した。アルフレッサを割当先として転換社債型新株予約権付社債（転換社債＝ＣＢ）を発行し、手取り概算で約１４億９０００万円を調達。調達した資金を再生医療事業の研究開発などに投じる。亜急性期脊髄損傷治療薬「ＫＰ８０１１」に関する治験製品及び販売製品の流通面