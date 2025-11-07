サンバイオは３日続落。６日取引終了後、海外募集による６００万株の新株式発行を実施すると発表した。発行価格は２４８７円。調達資金約１４２億円（手取り概算額）はアクーゴの国内における普及体制構築のための資金や米国市場におけるＳＢ６２３外傷性脳損傷プログラムの臨床試験に係る費用、国内におけるＳＢ６２３脳梗塞プログラムの臨床試験に係る費用に充てる。株式価値の希薄化を懸念した売りが出ている。 出所