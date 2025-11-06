この冬の足元に、上品な存在感を添える一足が登場。ダイアナ株式会社が展開する人気ブランド「ダイアナ」から、WEB限定で発売されるロングブーツは、履いた瞬間に自然な落ち感が生まれるセミルーズシルエットが魅力。上品なツヤ感のあるクロシルキーが女性らしさを引き立て、シンプルながらも洗練された印象を演出します。11月6日(木)より数量限定発売。冬の装いを格上げする注目のブーツです。 自然な落