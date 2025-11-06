【ダイアナ】WEB限定ロングブーツが登場！上品シルエットで冬のおしゃれを格上げ

この冬の足元に、上品な存在感を添える一足が登場。ダイアナ株式会社が展開する人気ブランド「ダイアナ」から、WEB限定で発売されるロングブーツは、履いた瞬間に自然な落ち感が生まれるセミルーズシルエットが魅力。上品なツヤ感のあるクロシルキーが女性らしさを引き立て、シンプルながらも洗練された印象を演出します。11月6日(木)より数量限定発売。冬の装いを格上げする注目のブーツです。

自然な落ち感で美脚を叶えるロングブーツ

セミルーズシルエットのロングブーツは、脚のラインを拾いすぎず、すらりと見せてくれる絶妙なデザイン。

履いた時にほどよい“抜け感”が生まれ、パンツにもスカートにも合わせやすい万能さが魅力です。

ヒール高は約5cmで、長時間履いても疲れにくい仕様。シルエットと履き心地の両方を追求した、ダイアナならではの上質な一足です。

WEB限定カラー“クロシルキー”の上品な存在感

今回注目したいのは、WEB限定カラーとして登場する「クロシルキー」。深みのあるブラックに上品な光沢をまとい、足元から大人の余裕を感じさせます。価格は税込\42,350。

サイズは21.5～25.5cmと幅広く展開。一般販売カラーとして、クロスムース・ダークベージュスムース・ブラウンスムースの3色もラインナップされています。

11月6日(木)AM10:00より「ダイアナWEBSHOP(dianashoes.com)」限定で販売開始。数量限定なのでお見逃しなく。

冬のおしゃれを楽しむなら今♡

上品さと履き心地を兼ね備えたダイアナの新作ロングブーツは、今季のマストバイアイテム。シンプルなのに印象的で、どんなコーデにも自然に溶け込むデザインが魅力です。

数量限定のため、気になる方はお早めにチェックを。寒い季節こそ、自分らしい“美しい足元”でおしゃれを楽しみましょう♡お気に入りの一足とともに、冬の街を軽やかに歩いてみませんか？