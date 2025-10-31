長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」は11月4日、毎年人気の「かきちゃんぽん」(税込1,090円〜)を発売する。販売に合わせて、餃子が無料になるキャンペーン『かきちゃんぽん祭』も開催となる。〈牡蠣は豆乳クリームバターで注文ごとに焼き上げる〉「かきちゃんぽん」は、注文を受けてから豆乳クリームバターで焼き上げた牡蠣をトッピングしたメニュー。外側はカリッと香ばしく、内側には濃厚な旨味を閉じ込め、牡蠣のクリーミー