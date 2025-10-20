兵庫県最大のターミナル駅・神戸三宮駅。海側には港町が広がり、山の手北側には異国情緒あふれる異人館街・北野エリアが。そんな神戸を代表する観光地に佇む、レンガ造りのモダンな都市型オーベルジュホテルが「神戸北野ホテル」です。コンセプトは、心やすらぐ空間とおもてなしと美食が奏でる しあわせな時間、総支配人・総料理長山口浩氏が、ベルナール・ロワゾー氏より公式に再現を許された朝食「世界