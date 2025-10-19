米海兵隊創設２５０周年記念式典で演説するバンス氏＝１８日/Mike Blake/Reuters（ＣＮＮ）米国のバンス副大統領は１８日、カリフォルニア州で米海兵隊創設２５０周年を祝う式典に出席した。実弾を使った砲撃演習も行われ、ニューサム州知事から反発を招いた。「キャンプ・ペンドルトン」での演習には戦闘機やヘリコプター、海軍の艦艇が投入されたほか、けん引式榴弾（りゅうだん）砲による実弾演習も行われ、海兵隊によると、米