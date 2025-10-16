世界気象機関（WMO）は10月15日、最新の「温室効果ガス公報」を発表し、2024年の大気中の二酸化炭素濃度が過去最高を記録し、地球が直面する気温上昇問題を深刻化させていると述べました。公報が明らかにした3種類の主要な温室効果ガスは、二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（亜酸化窒素、N2O）です。データによると、二酸化炭素濃度は過去最高を記録し、来源は化石燃料の燃焼（排出量の約4分の3を占める）や山火事