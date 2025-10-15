全国のファミリーレストラン「ココス」では、10月21日（火）より秋限定「おいもフェア」を開催します。茨城県産“紅はるか”の焼きいもを使用した、香ばしいブリュレや濃厚おいもンブランなど、季節の味覚をたっぷり楽しめるスイーツが登場。りんごとジンジャーが香る紅茶とのペアリングで、ほっとする秋のひとときを過ごせます。 ココスの「紅はるか」スイーツで秋を味わう ココスの「おいもフェア」