【ココス】秋限定♡紅はるかの甘みを堪能！贅沢スイーツ「おいもフェア」開催

全国のファミリーレストラン「ココス」では、10月21日（火）より秋限定「おいもフェア」を開催します。茨城県産“紅はるか”の焼きいもを使用した、香ばしいブリュレや濃厚おいもンブランなど、季節の味覚をたっぷり楽しめるスイーツが登場。りんごとジンジャーが香る紅茶とのペアリングで、ほっとする秋のひとときを過ごせます。

ココスの「紅はるか」スイーツで秋を味わう

ココスの「おいもフェア」では、濃厚な甘みが特徴の茨城県産“紅はるか”を使用した4種のデザートが登場します。

焼きいもをお店でブリュレにし、ねっとりとしたおいもの食感とパリパリのカラメルを楽しめる「焼きいもブリュレ」（490円・税込539円）。

さらに、塩キャラメル＆ナッツアイスやりんごのコンポートを合わせた贅沢な「おいもパフェ」（1,090円・税込1,199円）も登場。おいも本来の甘さを引き立てる工夫が光ります♡

とろけるおいもンブランやミニパフェも登場♪

新作「おいもンブランのクレープ」（590円・税込649円）は、もちもちのクレープ生地においもペーストをたっぷり絞った一品。

中にはふんわりホイップとバニラアイスが隠れ、キャンディングアーモンドのカリカリ食感がアクセントに。

「おいもンブランのミニパフェ」（540円・税込594円）は、手軽ながらも満足感のあるデザート。紅芋プリンとアップルティーゼリーの爽やかな後味が、秋の午後にぴったりです。

限定ドリンク「アップルジンジャーティー」でほっとひと息

フェアと同時に登場する「アップルジンジャーティー」は、蜜りんごのような香りとジンジャーのスパイスが絶妙な季節限定ドリンク。

ネパール産フェアトレード茶葉を使用しており、すっきりとした味わいが紅はるかの甘さを引き立てます。

プレミアムドリンクバー（税込462円）での提供のほか、お料理やデザートとセットで税込319円で楽しめます。

秋の味覚をココスで♡ほっこりスイーツタイムを

紅はるかのやさしい甘さと香ばしいブリュレの香りが広がる、ココスの「おいもフェア」。素材の味わいを生かしたスイーツと季節の紅茶が、心まで満たす贅沢なひとときを演出します。

全国のココスで、秋だけの特別なスイーツタイムをお楽しみください♪