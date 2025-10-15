¿··¿¡ÖQ6¥¹¥Ýー¥Ä¥Ð¥Ã¥¯e-tron¡×¤Î°ì½¼ÅÅÁö¹Ôµ÷Î¥¤ÏºÇÂç685km ¥¢¥¦¥Ç¥£Q6¥¹¥Ýー¥Ä¥Ð¥Ã¥¯e-tron¡ÃAudi Q6 Sportback e-tron Q6 e-tron¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤¬¥Ý¥ë¥·¥§¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ç¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÊBEV¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àPPE¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ë¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¢¥¦¥Ç¥£¤ÎSUV¤Ç¤¢¤ëQ¥â¥Ç¥ë¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢e-tron¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó