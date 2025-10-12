YouTube動画「ディープフェイクすぐにやろう！マーケティングへの最適な活用方法とは？」で、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、急速に進化するディープフェイク技術とそのマーケティング活用について熱く語った。「今後はやっぱり動画とかライブとか、映像で商品を買っていく、商品を知る、情報収集する、こういった時代になっていきま