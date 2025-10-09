『婚約破棄された令嬢を拾った俺が、イケナイことを教え込む〜美味しいものを食べさせておしゃれをさせて、世界一幸せな少女にプロデュース！〜1』（桂イチホ：漫画、ふか田さめたろう：原作、みわべさくら：キャラクター原案/主婦と生活社）第1回【全39回】この記事の画像を見る人嫌いの魔法使い・アレンは、「魔王」と呼ばれ周囲の人々から恐れられていた。隠遁生活を送る彼はある日、森で行き倒れた公爵令嬢・シャーロットを拾