東京郊外にある「深大寺」が若い世代の間で大人気となっています。歴史ある寺の参道ではあちらこちらに行列も。若者たちを惹きつけるワケとは？【写真を見る】なぜ？東京「深大寺」に若者急増…地元住民も「原宿みたいでビックリ」【THE TIME,】 歴史ある参道が「原宿化」「深大寺TikTokでめっちゃ流行ってる」（高3女子）「半年前くらいに一気にブームが来て私も行った」（大学3年女性）東京・調布市にある深大寺。奈良時代