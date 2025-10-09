中国南西部の貴州省が、中国国内で最も多くのトウガラシ製品を輸出する地域となっています。現在、同省ではトウガラシの収穫が終わり、さまざまな品種のトウガラシが大量に市場に出回っています。地元当局の統計によると、貴州省のトウガラシの年間生産額は288億元（約6000億円）を超えています。貴州省では、トウガラシの栽培面積が33万6000ヘクタール、年間生産量は729万トンに達し、いずれも長く国内トップを維持しています。ま