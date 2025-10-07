大分県美展の写真展が7日から始まり、会場には写真愛好家たちの力作が並んでいます。 【写真を見る】県美展「写真展」が開幕369点の力作ずらり大分 県美展の写真展は、写真愛好家の育成を目的に毎年開催されており、今年で61回目を迎えます。今回は県美術協会の会員や一般部門に出品された計369点が展示されています。 会場には、幻想的な風景や一瞬の人物の表情をとらえた作品など、個性豊かな写真が並び、訪れた人の目を