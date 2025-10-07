得点やOPSで“リーグ7冠”も…米野球専門誌「ベースボール・アメリカ（BA）」は6日（日本時間7日）、今季のメジャー全体における年間最優秀選手賞（Player Of The Year）を発表した。ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が昨年に続き3度目の受賞。ドジャース・大谷翔平投手は2023年以来の選出とはならなかった。ジャッジは今季メジャートップの打率.331で初の首位打者に輝いた。53本塁打、114打点はマリナーズのカル・ローリ