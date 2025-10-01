28日に行われたセリエA第5節のミランVSナポリの一戦は、ミランが退場者を出しながらも2-1で制した。このゲームで対照的だったのは、両チームに加わったベテランの2人だ。ミランではレアル・マドリードから加わったMFルカ・モドリッチがチームに落ち着きをもたらす一方、マンチェスター・シティからナポリに加わったMFケビン・デ・ブライネは試合途中に交代させられたことに納得がいかなかったのか、ベンチへ下がる際に不満そうな態