今夏に肩の手術に踏み切り、3か月ほど戦列を離れたレアル・マドリードMFジュード・ベリンガム。現在は復帰を果たしたが、怪我を減らしていくこともスーパースターへの条件だ。ベリンガムは負傷の多い選手ではないが、フィットネス専門家のマリク・スコット氏はバスケット界のスーパースターであるレブロン・ジェイムズを参考にすべきとメッセージを送っている。レブロンは40歳の今も現役バリバリの鉄人であり、キャリアを通して怪