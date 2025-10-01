2018-19シーズンにジェノアでセリエA19戦13ゴールと大ブレイクし、ポーランドのロベルト・レヴァンドフスキ2世として注目を集めることになったFWクシシュトフ・ピョンテク。ジェノアでの活躍からミランに移籍することになったが、ミランのエース候補として戦った2019-20シーズンは思うような結果を残せなかった。結局ミランでのキャリアはすぐ終わることになり、そこからヘルタ・ベルリン、フィオレンティーナ、イスタンブールBBな