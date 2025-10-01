大分県九重町の八鹿酒造で酒造りの始まりを告げる「蔵入り神事」が行われ、作り手たちが安全を祈願しました。 【写真を見る】「日本酒の日」八鹿酒造で蔵入り神事酒造りの安全と良質な新酒の完成祈願大分・九重町 八鹿酒造では、10月1日の「日本酒の日」に合わせて蔵入り神事が行われ、清酒を製造する笑門蔵に杜氏、蔵人ら12人が集まり、酒造りの安全と良質な酒の完成を祈願しました。 （八鹿酒造・麻生益寛社長）「安心で