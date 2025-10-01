アップルが、人工知能（AI）によって強化された「Siri」をChatGPT風のアプリでテストしていると報じられています。 ↑LLMとの統合は進んでいる？（画像提供／omid armin／Unsplash） アップルは音声アシスタントのSiriと大規模言語モデル（LLM）を組み合わせることで、文脈の理解能力の向上、アプリ内やアプリ間での連携機能の強化、個人データとのより深い統合などを計画しています。 米ブルームバーグの報道によれば、