「お母さんやめて！言わないで!!」本気でお願いしたのに…。母親は「かわいいからいいじゃない」とみんなに話してしまい、物笑いの種になった。幼いながらに自尊心を傷つけられた子どもは大人になってもその傷を抱えている。親の何気ない行動がトラウマにもなる、南波くわしく(@kwsk28)さんの『君を笑わない』を紹介するとともに話を聞いた。【漫画】『君を笑わない』を読む■「言わないで」ってお願いしたのに、笑いものにするな