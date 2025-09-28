Image: Shutterstock 乗物酔い、しますか？私はします、めちゃする方だと思います。あまりに乗物酔いするので、乗物ってそういうものだと思っていたのに、揺れる船の中で本を読んでいる人を見てビックリしました。酔い止めを飲む手もありますが、副作用で眠くなったり、だるくなっちゃうのがねぇ。旅って移動中も旅だし。そこで乗物酔いを少しでも軽減する方法の最新研究に頼ろうと思います