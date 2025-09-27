YouTube動画「知ってるようで知らない！？？『●●●の片づけ』最大のポイントはここ！」にて、片づけライフコーチのパンダみゆき氏が、職場でも家庭でも活用できる『トヨタの片付け』について自身の見解を語った。最初に「職場だと片付けられるのに自宅だと難しい」といった悩みが多いことを紹介し、「これズバリ仕組みの違いです」と断言、一歩踏み込んだ持論を展開した。 みゆき氏は「トヨタの片付け」の代表的手法で