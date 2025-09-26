今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【75％引き】イオンで買った「500円に値引きされた中国産まつたけ」』というmaryu4492さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）イオンの野菜コーナーで中国産のまつたけがあり、値段は脅威の500円。 中国産のまつたけは味や香りが弱いと聞いた事があるのですが そもそも大きなサイズのまつたけを食べたことがなかったので 焼きまつたけで食べてみることにしました。