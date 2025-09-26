“シビ辛”薬膳スープが特徴の「麻辣湯（マーラータン）」の流行をきっかけに、今、注目が高まっている「薬膳」。同テーマのNHKドラマが話題を集めるなど、関心が広がっていますが、実際にはどんなものなのでしょうか。専門家に話を聞くとともに、自宅で気軽に「ゆる薬膳」を楽しめるアイテムについても取材しました。自宅で楽しめる「ゆる薬膳」アイテムも多数登場している☆☆☆☆☆【 そもそも「薬膳」とは？ 】まずは薬膳料