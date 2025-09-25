12月19日公開の巨匠ジェームズ・キャメロンが監督する『アバター』シリーズ第3弾となる映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』の本予告＆本ポスターが公開。『アバター』シリーズならではの特別な映像体験に加え、キャメロン監督が「予想を裏切る」壮大な物語になると語る、前作以上に心揺さぶられるドラマチックな展開と、スケールの大きなアクション満載の本予告編と期待高まる最新ポスターとなっている。【動画】『