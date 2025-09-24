ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 中国で大ヒットのトンデモ反日映画「731」のシュールな内容とは 映画の話題 トレンド 反日 デイリー新潮 中国で大ヒットのトンデモ反日映画「731」のシュールな内容とは 2025年9月24日 12時34分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 中国で大ヒットしている反日映画「731」について、週刊新潮が報じた 「唐突に、収容所の廊下で花魁道中が始まる」と映画を見たジャーナリスト トンデモ演出はほかにもあったそうで、「カオスな状況でした」と語った 記事を読む おすすめ記事 内田理央が激白 数年前に体調崩し「50％の確率で死」宣告 「風邪だと思って病院行ったら…」転機語る 2025年9月23日 22時52分 バカリズム「バブアピール」女子を「生理的にダメなんです」一刀両断…名脚本産む観察眼に視聴者共感 2025年9月23日 18時0分 《若手俳優また逮捕》「突然尋也君に会いたくなる」逮捕の俳優・遠藤健慎がみせた清水尋也被告との“若手俳優のアオい絆”「撮影現場で生まれた強固な連帯感」 2025年9月24日 10時30分 YOASOBI、連ドラ初主題歌決定も “激変姿” に困惑の声…“ゴリゴリタトゥー” で「テレビ復帰」に垂れ込む暗雲 2025年9月23日 18時50分 「どこまでズレまくってるんだろう」48歳女性シンガー “子ども食堂でケーキ”が物議の茂木前幹事長を痛烈批判 2025年9月23日 18時55分