玉野市では、ミニバスケットボールの岡山県ナンバーワンを決める大会「ザグザグ杯岡山県ミニバスケットボール交歓大会」が開かれました。 【写真を見る】【ザグザグ杯岡山県ミニバスケットボール交歓大会】男子は「岡山西南」女子は「城東台フレンズ」が優勝 42回目の開催となった今年は、小学生の男女合わせて97チームが出場。選手たちは、素早いドリブルとパス回しで、次々とシュートを決