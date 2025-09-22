ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 映画「宝島」監督、辛口レビューに「ウザ絡み」プチ炎上状態に？ エンタメ・芸能ニュース ゴシップ 週刊女性PRIME 映画「宝島」監督、辛口レビューに「ウザ絡み」プチ炎上状態に？ 2025年9月22日 16時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 映画「宝島」の監督の動きに批判が殺到していると週刊女性PRIMEが報じた 辛口レビューをしたXユーザーの投稿に、監督が「ふーん」とコメント Xでは「これは「ウザ絡み」としか言いようがない」などの声があがった 記事を読む おすすめ記事 有吉弘行「奥さんもひいてた」好きな飲食店でショックな出来事「外して欲しい、写真とサイン」 2025年9月22日 8時26分 ｢自分が死ぬときにやっと解放されるのでしょうね｣…突然失踪した愛妻を探し続ける夫の地獄の苦しみ 2025年9月22日 8時15分 「命日に関係者が集まるように」櫻井淳子 40歳で急逝した名バイプレーヤーが繋ぐ『ショムニ』メンバーの絆 2025年9月21日 11時0分 博多大吉が明かす「1番喜ばれる東京土産」 ようかんや洋菓子「色々買ったけど最終的に…」 2025年9月21日 10時56分 両腕がなく、両足も欠損状態で誕生→周囲から「怖い」「なんで手がないの？」と言われ…“先天性四肢欠損症”の女性（35）が振り返る幼少期の思い出 2025年9月21日 11時0分