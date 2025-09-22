¡Ö¸«¤ëµ¤¤¬¼º¤»¤¿¡×¥Õ¥¡¥óÉÔ²÷¡¢À½ºîÈñ25²¯±ß¤Î±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¡¢¿É¸ý¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ë´ÆÆÄ¤¬¡È¥¦¥¶Íí¤ß¡É
¡¡ºÊÉ×ÌÚÁï¼ç±é¤Î±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤¬9·î19Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Îò»ËÅª¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤ë25²¯±ß¤ÎÀ½ºîÈñ¤òÅê¤¸¡¢Àï¸å¤Î²Æì¤òÉÁ¤¤¤¿¿¿Æ£½ç¾æ¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þ¾®Àâ¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿°ÕÍßºî¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¡È¥¦¥¶Íí¤ß¡É¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È
½é½µ¤Ï¸ø³«3¤«·î°Ê¾å¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù°Ê²¼
¡Ö¸ø³«3Æü´Ö¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó1²¯6000Ëü±ß¤Ç¡¢½éÅÐ¾ì7°Ì¤È¸·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¡£Æ±Æü¸ø³«ºîÉÊ¤Ë¤Ï¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø·à¾ìÈÇ¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¸ø³«3Æü´Ö¤Ç12²¯±ß°Ê¾å¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥ó¥°¥é¥ó¾å±ÇÃæ¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ë¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢À½ºîÈñ¤Î²ó¼ý¤Ï¤ª¤í¤«¡¢Îò»ËÅªÂçÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¡×¡Ê±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡ºÊÉ×ÌÚ¤ò»Ï¤á¡¢¹À¥¤¹¤º¤ä·¦ÅÄÀµ¹§¡¢±Ê»³±ÍÂÀ¤é¼ç±éµéÇÐÍ¥¤¬´é¤òÂ·¤¨¡¢Á´¹ñ¸ø³«¤ËÀè¶î¤±6·î¤«¤éÁ´¹ñ¥¥ã¥é¥Ð¥é¥ó¤ò¹Ô¤¦¤Û¤É¤ÎÎÏ¤ÎÆþ¤ì¤Ã¤×¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö191Ê¬¤È¤¤¤¦Ä¹¼Ü¤Ê¤Î¤â¡¢¿¤ÓÇº¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£175Ê¬¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤â¾å±Ç»þ´Ö¤Ëí´í°¤·¤¿¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢½é½µ¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿µÒÆþ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Þ¤¿¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ä¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤Ê¤ÉÅìÊõ¤¬ÇÛµë¤¹¤ë±Ç²è¤Î¥í¥ó¥°¥é¥ó¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎTOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤Ç½é½µ¤«¤éÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÆ±¡¦±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡Êª¸ì¤Ï²Æì¤¬¤Þ¤ÀÊÆ¹ñ¤ÎÅý¼£²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿1952Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£1970Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¥³¥¶Ë½Æ°¤Ê¤É»Ë¼Â¤â¸ò¤¨¤¿¡¢1972Ç¯¤Î²ÆìÊÖ´Ô¤Þ¤Ç¤Îº®Íð¤ÎÀï¸å¤ò·üÌ¿¤ËÀ¸¤È´¤¤¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë20Ç¯´Ö¤ÎÀÄ½Õ·²Áü·à¤À¡£
¡¡ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿²Æì¤Ç¤ÏËþÀÊ¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«SNS¤Ç¤â¡¢
¡Ô¤³¤Î»þÂå¤Î²Æì¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤ò¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Îµ¬ÌÏ¤ÇÀ½ºî¡¦¸ø³«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤âºî¤ê¼ê¤ÎÍ¦µ¤¤ÈÇ®°Õ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡Õ
¡Ô¤³¤ÎÎò»Ë¤â¡¢¤³¤Î»ö·ï¤â¡¢¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡£Á´ÉôÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ò±Ç²è¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÅÜ¤ê¤ÈÈá¤·¤ß¤Ë¡¢½é¤á¤Æ´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡Õ
¡¡¤È¡¢º£¤Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿²Æì¤ÎÎò»Ë¤ò±Ç²è²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤äÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¡¢²Æì¸©Ì±¤òÃæ¿´¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢
¡Ô191Ê¬¤ÎÄ¹¼Ü¤Ë¤·¤Æ¤ÏË°¤¤º¤Ë¸«¤ì¤¿¤±¤É¤¤¤«¤ó¤»¤óÏÃ¤¬¤¦¤Ã¤¹¤£¡Ä¡Õ
¡Ô¥«¥Ã¥¿¤ë¤¤¡£¸¶ºî¤Ë¤¢¤Ã¤¿¶¸Ç®¤È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ò¾Ã¤·µî¤ê¡¢¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤ÉÁ¼Ì¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿191Ê¬¡Õ
¡¡¤È¹óÉ¾¤âÂ¿¤¯¡¢É¾²Á¤¬ÆóÊ¬¤¹¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÂçÍ§·¼»Ë»á¤ÎX¤Ç¤ÎÆ°¤¤ËÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤¬¸ø³«½éÆü¤ËÌäÂêµ¯¤³¤·¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×
¡ÖÀä»¿¥³¥á¥ó¥È¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¿É¸ý¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿X¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¡Ô¤Õ¡¼¤ó¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¹ÔÆ°¤òÃÎ¤Ã¤¿±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡È¸«¤ëµ¤¤¬¼º¤»¤¿¡É¤È¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤µ¤ì¡¢¥×¥Á±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¡ÊIT¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡X¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô±Ç²è´ÆÆÄ¤¬°ìÈÌ¿Í¤ÎÈãÉ¾¤ËÈ¿±þ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤·¤«¤·¡ØÊõÅç¡ÙÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤Î¤³¤ì¤Ï¡Ö¥¦¥¶Íí¤ß¡×¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£´ÆÆÄ¤¬¸ø³«½éÆü¤ËÌäÂêµ¯¤³¤·¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡Ä¡Ä¡Õ
¡Ô¤³¤ì¤ÏSNS¤Î»È¤¤Êý¤ò¸í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤Ê¡£¤³¤ó¤Ê»ö¤ò¤·¤¿¤é¡¢ºîÉÊ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â±ó¤Î¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¡Ä¼«¤éºîÉÊ¤òÇú»à¤µ¤»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ëÍÍ¤Ê¤â¤Î¤«¡Õ
¡ÔÁÇ¿Í¤è¤ê¤â¡¢¥ª¥¸¥µ¥ó¤«¤éSNS¼è¤ê¾å¤²¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤Ê¤¢¾Ð¡Õ
¡¡ÀèÆü±ê¾å¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¾¾Èø¤Î¡ÖÁÇ¿Í¤ÏSNS¤ò¤ä¤ë¤Ê¡×È¯¸À¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¡¢ÈéÆù¤ò¸À¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¡£
¡Ö¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¥¯¥Á¥³¥ß¤Ç¹¤Þ¤êÎò»ËÅª¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤Î»þÂå¤Ï°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥¯¥Á¥³¥ß¤¬¶½¹Ô¼ýÆþ¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÍ§´ÆÆÄ¤¬º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¤«¤Ê¤ê»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤Ç¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ½éÆü¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¦¤¶Íí¤ß¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«¤éºîÉÊ¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤«»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡¦IT¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡Àä»¿¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢»ÄÇ°¡Ä¡Ä¡£