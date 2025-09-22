2025年9月18日（木）～28日（日）の期間、トゥモローランド二子玉川店にて〈MARIHA（マリハ）〉のPOP UPイベントが開催されます。ブランドを代表するコインネックレスや、天然石・パールを使用した18Kジュエリーが登場。さらに今回は、初めて「イニシャルネックレス」と「18Kコインネックレス」のオーダーサービスを実施。自分や大切な人の想いを込めた特別な一点に出会える機会です。