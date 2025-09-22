マリハのPOP UPが二子玉川で開催♪18Kイニシャルネックレスを初オーダー

2025年9月18日（木）～28日（日）の期間、トゥモローランド二子玉川店にて〈MARIHA（マリハ）〉のPOP UPイベントが開催されます。ブランドを代表するコインネックレスや、天然石・パールを使用した18Kジュエリーが登場。さらに今回は、初めて「イニシャルネックレス」と「18Kコインネックレス」のオーダーサービスを実施。自分や大切な人の想いを込めた特別な一点に出会える機会です。

願いを込める♡初のオーダーネックレス

今回のPOP UPで注目したいのは、トゥモローランドとして初めて行われるオーダー企画。

人気の「イニシャルネックレス」や「18Kコインネックレス」を、自分の想いに合わせて選ぶことができます。

イニシャルは、自分の頭文字はもちろん、大切な人やお子さまのイニシャルを選ぶのもおすすめ。身に着けるたびに温かい気持ちを運んでくれる、まさにお守りのようなジュエリーです。

天然石やパールの一点物ジュエリーも登場

〈MARIHA〉の世界観を堪能できるラインアップも魅力のひとつ。天然石をあしらったネックレスやブレスレット、気品あふれるパールを用いた一点物のジュエリーが並びます。

18K素材ならではの上品な輝きと、自然が生み出す個性豊かな表情は、日常にも特別なシーンにも寄り添ってくれる存在。自分らしい輝きを見つけたい方にぴったりの機会です。

イベント概要と楽しみ方

MARIHA POP UP EVENTは、2025年9月18日（木）～28日（日）まで、トゥモローランド二子玉川店で開催。営業時間は10:00～20:00（商業施設に準ずる）です。

期間中は店頭で実際にジュエリーを手に取り、その質感や輝きを確かめながらオーダーや購入が可能。普段出会えない特別なアイテムに触れられる、見逃せないイベントになっています。

マリハのジュエリーを身につけてみて♡

〈MARIHA〉のジュエリーは、願いや想いをそっと込められるタイムレスな存在。今回のPOP UPでは、初のオーダーサービスに加え、天然石やパールの一点物も登場します。

身に着けることで心まで輝かせてくれる特別なジュエリーは、自分へのご褒美や大切な人への贈り物にもぴったり。

二子玉川で開催されるこの機会に、ぜひ〈MARIHA〉の美しい世界観に触れてみてください♡