香港メディアの香港01によると、中国では最近になり、広東省深セン市地下鉄の宝安駅の入り口で、幼児3人が「置き去り」にされている映像が注目を集めた。3人は敷物に寝そべったり、その場で遊ぶなどしていた。記事によると、3人は兄1人と妹2人で、父親はバイクタクシーの運転手だが母親が「失踪」したために子どもを世話する人がいなくなり、3人を自分が普段客待ちをする駅の前にいさせたことが分かった。中国では、特に都市部では